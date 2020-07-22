Изготовлена почтовая марка по случаю 145-летия азербайджанской национальной печати

30 июня 2020 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати». Согласно плану мероприятий, утвержденному Администрацией Президента в целях исполнения данного распоряжения, ООО «Азермарка» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий с сегодняшнего дня вводит в обращение почтовую марку по случаю 145-летия национальной прессы.

На марке символически изображен сеятель, разбрасывающий семена по пашне, где размещена часть цитаты, принадлежащей великому просветителю, публицисту Гасан беку Зардаби.

Основная идея марки — показать, что семена развития национальной печати еще 145 лет назад посеял Гасан бек Зардаби, начав издавать газету «Экинчи» (в переводе с азербайджанского — «сеятель»), привлечь внимание к личности основателя азербайджанской прессы, сохранив тем самым эту историю и передать ее будущим поколениям.

Марка, созданная главным художником «Азермарка» Вугаром Эйюбовым, напечатана в белорусской типографии Bobruisk Integrated Printing House тиражом 5000 экземпляров. Также изготовлено 200 конвертов первого дня.