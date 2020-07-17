Instagram запустит аналог TikTok в августе 2020 года

Компания Facebook готовится к запуску аналога TikTok, созданного на базе Instagram, пишет NBC. В августе 2020 года новый редактор видео Reels станет доступен в 50 странах мира, включая США.

Редактор позволит создавать 15-секундные видео, регулировать скорость воспроизведения, накладывать свою музыку или добавлять аудиодорожку из каталога доступных треков (аналог функции Duet в TikTok), а также использовать эффекты. Как и в TikTok, наиболее популярные видео будут появляться в разделе рекомендаций.

Впервые Instagram в тестовом формате запустил редактор в Бразилии в ноябре 2019 года. Он назывался Cenas. Публиковать созданные видео можно было в Stories, специальном публичном разделе Top Reels или отправлять в Direct.