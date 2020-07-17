17.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияInstagram запустит аналог TikTok в августе 2020 года

Instagram запустит аналог TikTok в августе 2020 года

Instagram

Компания Facebook готовится к запуску аналога TikTok, созданного на базе Instagram, пишет NBC. В августе 2020 года новый редактор видео Reels станет доступен в 50 странах мира, включая США.

Редактор позволит создавать 15-секундные видео, регулировать скорость воспроизведения, накладывать свою музыку или добавлять аудиодорожку из каталога доступных треков (аналог функции Duet в TikTok), а также использовать эффекты. Как и в TikTok, наиболее популярные видео будут появляться в разделе рекомендаций.

Впервые Instagram в тестовом формате запустил редактор в Бразилии в ноябре 2019 года. Он назывался Cenas. Публиковать созданные видео можно было в Stories, специальном публичном разделе Top Reels или отправлять в Direct.

 

ТЕГИ:
Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition təqdim edildi
Представлена дальномерная камера Leica M10-R с 41 Мр сенсором
Новости по теме
VR
Facebook представила прототип VR
Статьи
Бывший вице-президент Facebook:
Социальные сервисы
Instagram отдает приоритет в пок
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!