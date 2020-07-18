Индийский фотограф оформил свой дом в стиле фототехники

Индийский фотограф Рави Хонгал (Ravi Hongal) оформил свой дом в стиле фототехники. Говорится, что это обошлось Хонгалу примерно в 95 тыс. долларов.

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В доме есть окно, стилизованное под объектив, балконные перила в виде фотопленки, светильник, встроенный в гигантскую вспышку и многое другое. Снаружи это не видно, но помещения дома оформлены в том же стиле.

А также фотограф назвал своих сыновей в честь производителей фототехники — Canon, Nikon и Epson.