Илон Маск: Tesla близка к выпуску полностью беспилотных электромобилей

Компания Tesla готова к разработке полностью автономного автомобиля, который способен передвигаться без водителя.

«Я чрезвычайно уверен, что 5-й уровень или, по сути, полная автономия произойдет, и я думаю, что это произойдет очень быстро», — сказал CEO Tesla Илон Маск на церемонии открытия ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае (WAIC).

Всего существует несколько уровней автономности, установленных организацией SAE International. На сегодняшний день электромобили, которые выпускает Tesla, относятся к третьему уровню – водитель может полностью передать управление автопилоту, но при этом должен находится на водительском кресле и держать руки на руле. К четвертому уровню относятся беспилотники, которые могут ездить без водителя, но только по размеченной трассе.

Последний уровень, пятый, – это автопилот без каких-либо ограничений, которому, по сути, не требуется ни водитель, ни органы управления, такие как руль и педали.

По словам Маска, отмечает Automotive News, у Tesla «нет фундаментальных проблем на пути создания беспилотника пятого уровня» и компания очень близка к серийному выпуску таких автомобилей. Вероятно, технология появится у автопроизводителя уже в этом году, однако для ее внедрения потребуется определенное время.