Илон Маск рассказал о возможности прослушивания музыки с помощью чипирования мозга

28 августа состоится презентация компании Neuralink, на которой ее основатель Илон Маск (Elon Musk) расскажет о последних достижениях в области технологии чипирования мозга.

Изначально электронный имплант разрабатывался как инструмент для восстановления функций зрения, слуха и двигательной активности, но как оказалось, разработчики нашли ему и более оригинальное применение.

Отвечая на вопрос специалиста по компьютерным технологиям Остина Ховарда (Austin Howard) о возможности прослушивания музыки с помощью вживленного в мозг чипа Neuralink, глава компании в своем Twitter-блоге подтвердил, что такая функция действительно реализуема.

Маск не сообщил подробностей работы технологии. Имплант предположительно способен передавать звуковые волны непосредственно в мозг, путем стимуляции нейронов, минуя слуховой тракт.

Установкой чипов займется роботизированный аппарат, а сама операция, по заявлению представителей Neuralink, будет полностью безопасной.