Илон Маск показал дизайн подземного тоннеля под Лас-Вегасом

Первый этап строительства подземного тоннеля компании Илона Маска The Boring Company для автомобилей под Лас-Вегасом состоялся в начале этого года. С тех пор инженеры и дизайнеры не прекращали работу над новым видом транспортного сообщения.

Маск решил приоткрыть завесу тайны и показал в своем Twitter-блоге, как будет выглядеть тоннель. Так называемый «индивидуальный общественный транспорт» подразумевает размещение в пределах одной станции нескольких электрокаров Tesla, которые, дождавшись специального «тягача», будут перемещены в пункт назначения. Такое решение, по задумке компании, должно существенно разгрузить насыщенный трафик мегаполисов.

Возможность использования подобных тоннелей будет доступна лишь тем владельцем автомобилей, которые установят специальные колесные адаптеры, предполагаемая стоимость которых составит не более 300 долларов. Открытие подземной автомобильной станции состоится уже в ближайшее время.