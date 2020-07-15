15.07.2020

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Илон Маск дразнит изображением Tesla Gigafactory в Берлине

Tesla Gigafactory

Большой и яркий Tesla Gigafactory, который находится недалеко от Берлина. Это изображение опубликовал в своем аккаунте Twitter и на сайте компании Илон Маск. Поскольку завод все еще находится в стадии строительства, данное изображение является лишь иллюстрацией, как он будет выглядеть.

Естественно, как только Маск опубликовал свой короткий комментарий «Giga Berlin», прикрепленный к иллюстрированному изображению фабрики, пользователи Twitter стали активно задавать вопросы и оставлять комментарии. В частности, он отметил, что солнечные панели покроют почти всю фабрику. А вот некоторые реальные факты о Tesla Gigafactory в Берлине: участок площадью 300 гектаров в расположен в Грюнхайде и при его очистке Tesla пришлось срубить достаточно много деревьев. Компания обязалась засадить деревьями площадь, в 3 раза превышающую площадь Gigafactory. Фабрика будет сосредоточена на производстве Tesla Y и на первом этапе позволит создать 12000 рабочих мест для жителей Европы.

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