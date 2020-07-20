Игровой монитор Acer XR383CKP имеет частоту обновления 160 Hz

Компания Acer анонсировала игровой монитор XR383CKP, выполненный на матрице Nano IPS размером 37,5 дюйма по диагонали и разрешением 3840 x 1600 пикселей. Соотношение сторон — 24:10. Панель имеет вогнутую форму: радиус кривизны равен 2300R. Монитор поддерживает частоты обновления до 160 Hz и технологии адаптивной синхронизации Nvidia и AMD.

Говорится о сертификации VESA Display HDR 600, значение пиковой яркости достигает 600 кд/м2. Контрастность — 1000:1. Заявлен охват 98% цветового пространства DCI-P3. Минимальное время отклика составляет всего 0,3 мс.

Оснащение устройства включает интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Есть порт USB-C, двухпортовый концентратор USB 3.0, два стереофонических динамика мощностью 7 Вт каждый и аудиовыход. Подставка обеспечивает регулировку высоты, углов наклона и поворота.

Стоимость и сроки начала продаж монитора Acer XR383CKP пока не сообщаются.