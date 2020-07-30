Huawei возглавила мировой рынок смартфонов

Мировой рынок смартфонов в течение достаточно многих лет возглавляла компания Samsung.

Во втором квартале этого года, несмотря на американские санкции, ее конкурент в лице Huawei стал новым лидером рынка. Второе и третье места заняли Samsung и Apple соответственно.

Это очень серьезное достижение, учитывая, что продукция Huawei запрещена на рынке США, который является одним из крупнейших в мире. Huawei занимает 46% доли рынка в Китае, это больше, чем совокупная доля компаний Vivo, Oppo и Xiaomi.

В отчете говорится, что за период с апреля 2020 года по июнь 2020 года компания Huawei отгрузила 55,8 млн. смартфонов. Samsung удалось отгрузить 53,7 млн. единиц.

Мировые поставки мобильных устройств Huawei и Honor снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но падение поставок Samsung за тот же период составило 30%.