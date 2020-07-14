14.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияHuawei предлагает 100% выручки разработчикам приложений (кроме игр) для AppGallery

Huawei предлагает 100% выручки разработчикам приложений (кроме игр) для AppGallery

AppGallery Huawei

Компания Huawei запустила льготные условия в собственном магазине приложений AppGallery, который по умолчанию встроен в смартфоны Huawei и Honor вместо Google Play.

Разработчики всех приложений, кроме игр, будут получать 100% выручки с внутренних покупок в первый год размещения, пишет TJ.

В компании пояснили, что предоставили льготные условия разработчикам «для поддержки стартапов и других инициатив, а также для стимулирования локального рынка информационных технологий».

Во второй год размещения разработчики образовательных приложений будут получать 90% выручки со всех продаж внутри приложений, а остальные смогут получать 85% выручки. Разработчики игр и в первый и во второй годы смогут получать только 85% выручки.

Со стороны Huawei, на фоне разговоров о монополии Apple и Google это довольно перспективный шаг.

ТЕГИ:
TSMC в 2023 году готова перейти на 2-нм техпроцесс
Новости по теме
Операционные системы
Huawei əməliyyat sistemi olan il
Автомобили
BYD и Huawei представили электро
События
Huawei объявила конкурс лучших п
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!