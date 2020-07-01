01.07.2020

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Huawei объявила конкурс лучших приложений на базе HMS Core. Призовой фонд – 1 млн. долларов

Huawei Apps UP

Компания Huawei запускает глобальный конкурс инноваций для разработчиков Apps UP. Цель конкурса — предложить приложения, «которые помогают пользователям ориентироваться в повседневной жизни».

Huawei выделила 1 млн. долларов из программы «Сияющая звезда» в качестве призового фонда.

Конкурс охватывает пять географических регионов: Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка и Китай.

Призовых категорий пять: лучшее приложение, лучшая игра, лучшее социальное приложение, самое популярное приложение и приложение с наибольшим числом похвальных отзывов.

Чтобы принять участие, разработчики должны зарегистрироваться на официальном сайте. Все приложения должны быть разработаны с использованием HMS Core и представлены на сайте конкурса до 30 августа 2020 года. Итоги будут подведены в октябре этого года.

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