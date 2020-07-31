03.08.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыHuawei Band B6: smart-браслет с гибким экраном, который можно использовать в качестве гарнитуры

Huawei Band B6: smart-браслет с гибким экраном, который можно использовать в качестве гарнитуры

Huawei Band B6

Компания Huawei представила новый smart-браслет Huawei Band B6, который можно отсоединить от ремешка и использовать в качестве гарнитуры.

Smart-браслет получил 1,53-дюймовый изогнутый экран с плотностью пикселей 326 PPi и автоматической регулировкой яркости. Используется процессор Kirin A1. Есть поддержка протокола Bluetooth 5.2.

Устройство получило функцию шумоподавления и алгоритм улучшения качества звука при разговоре. Новинка поддерживает подключение двух устройств одновременно. Компания утверждает, что Huawei Band B6 работает 8 часов в режиме разговора. 10-минутной зарядки через разъем USB-C должно хватить для 4 часов в режиме разговора.

Гаджет поддерживает мониторинг состояния здоровья, включая замер частоты сердечных сокращений, контроль качества сна, уровня стресса, уровня кислорода в крови и менструального цикла. Браслет поддерживает 9 спортивных режимов, уведомления, текстовые сообщения, входящие звонки, будильники, расписания, прогноз погоды, управление воспроизведением музыки и позволяет управлять камерой смартфона.

Стоимость smart-браслета составляет 143 доллара. Продажи начнутся 6 августа.

ТЕГИ:
Крупнейшие IT-компании после отчетов подорожали на 250 млрд. долларов
Бакинские локации в игре Landlord Go от Reality
Новости по теме
Гаджеты
Ticwris RS ağıllı saatını təqdim
Гаджеты
Xiaomi, Mi Charger 33 W şarj cih
Гаджеты
Nubia Watch ağıllı saat təqdim e
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!