HP представила новую партнерскую программу Amplify

Компания HP представила HP Amplify — глобальную партнерскую программу, созданную для динамичного развития экосистемы канала и предоставления эффективного клиентского сервиса. Программа состоит из двух уровней с четкой системой вознаграждений: Synergy и Power. Чем больше инвестиции в дополнительные услуги со стороны партнера, тем выше его премия. HP Amplify разработана для реализации прогрессивных стратегий выхода на рынок, сочетающих в себе транзакционные, договорные и гибридные модели продаж. Программа основана на трех принципах: эффективность, потенциал и сотрудничество.

HP также внесла изменения в систему компенсационных выплат. Партнеры, как и раньше, будут получать бонусы по результатам выполнения плана и увеличения объемов, но при этом вводится инновационная система оценки и вознаграждений, которая учитывает различные стратегические активности на всех этапах продаж: от числа регистраций сделок до средней стоимости контракта и показателя удержания клиентов. Вознаграждения также предусмотрены в рамках оценки их инвестиций по таким направлениям, как: развитие цифровых компетенций, уровня сервиса по доставке, онлайн-продаж или омниканального клиентского сервиса, безопасного обмена данными.

Показатели оценки будут классифицированы и адаптированы под различные сферы деятельности партнеров. HP Amplify предусматривает бонусы для партнеров, которые инвестируют в развитие электронной коммерции и стремятся превзойти конкурентов в условиях цифровой трансформации. Чем выше потенциал партнера в аккумуляции и безопасном обмене цифровыми данными, чем многообразнее его подходы к выходам на новые рынки, чем разнообразнее спектр услуг и специализаций, тем больше возможностей и бонусов он получит.

HP Amplify нацелена обеспечить каналу доступ к аналитическим данным и дать более глубокое понимание бизнес-процессов для разработки новых стратегий и внедрения инноваций. HP будет тесно сотрудничать с партнерами, помогая автоматизировать процессы ценообразования и размещения заказов, чтобы клиенты получали максимально положительный пользовательский опыт. HP также предоставит партнерам актуальные исследования и прогнозы потребительского поведения. Используя эти данные, партнеры смогут стать более конкурентоспособными и работать на опережение, предоставляя еще более качественный сервис конечным потребителям. В рамках программы HP Amplify партнеры смогут значительно повысить свой уровень сервиса с помощью комплексного анализа данных, включая автоматическое обновление показателей о запасах и движении товаров.

С 1 ноября 2020 года программа будет доступна коммерческим партнерам компании, а розничные партнеры смогут подключиться во второй половине 2021 года.