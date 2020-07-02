Смартфон Honor X10 Max 5G: 7,09-дюймовый экран и аккумулятор 5000 мА·ч

Бренд Honor представил сегодня смартфон с большим дисплеем X10 Max 5G.

Устройство оснащено 7,09-дюймовым дисплеем формата Full HD+. Применена матрица RGBW, которая обеспечивает на 70% большую яркость в сравнении с обычными матрицами IPS. Дисплей безвреден для глаз (есть сертификат TÜV Rheinland low blue light certification), обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3, а также поддерживает HDR10.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 800. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,0 GHz и 5G-модем с поддержкой архитектур NSA/SA. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb.

Основная камера представлена датчиками разрешением 48 Мп и 2 Мп (макромодуль), разрешение фронтальной камеры — 8 Мп. В верхней части экрана имеется небольшой каплевидный вырез — в нем располагается 8 Мп селфи-камера.

За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. В оснащение смартфона входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, контроллер NFC с расширенной функциональностью (его можно использовать в качестве ключа автомобиля), стереофонические громокоговорители. Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой грани. Габариты составляют: 174,37 × 84,91 × 8,3 мм, вес — 227 гр. Применена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.1.

Стоимость смартфона Honor X10 Max 5G:

6/64 Gb памяти – 270 долларов;

6/128 Gb памяти – 300 долларов;

8/128 Gb памяти – 350 долларов.

Продажи в Китае начнутся завтра.