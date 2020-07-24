24.07.2020

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Хакеры взломали системы Garmin по всему миру

Garmin

Компания Garmin, производитель носимых устройств, испытывает крупный сбой всех своих сервисов, сделавший все гаджеты практически непригодными к использованию. Представители Garmin опубликовали в Twitter пост, что проблема носит крупномасштабный характер.

Современные носимые гаджеты Garmin могут хранить собираемую информацию, к примеру, о пройденном расстоянии или количестве шагов, в собственной памяти, но для полноценной работы им нужно подключение к серверам компании через Garmin Connect. Поскольку этот сервис не работает ни через мобильное приложение, ни через веб-версию, пользователи не могут, помимо прочего, создавать маршруты для передвижения или делиться результатами с друзьями. Также пользователи не могут видеть свой прогресс в тренировках – вся информация находится на пока недоступных серверах компании, что делает все эти гаджеты, по большому счету, бесполезными.

Garmin

На работу непосредственно самих гаджетов сбой не повлиял. Если не учитывать невозможность подключения к Garmin Connect, они продолжают работать в штатном режиме.

Согласно ресурсу DownDetector, проблема затронула, в большей степени, жителей европейских государств, а также немного коснулась пользователей, проживающих в некоторых штатах США и на юге Австралии. Сбои могут наблюдаться и в других регионах мира.

Сбой затронул работу колл-центра компании, и в настоящее время ее сотрудники не могут отвечать на звонки, электронные письма и даже на сообщения в онлайн-чатах. По информации ZDnet, работать перестали не только сервисы компании, но также и ее производственные линии, дислоцирующиеся в Азии.

Представители Garmin не уточняют, что именно могло повлиять на столь серьезный сбой. Пользователи стали строить свои догадки, и на Reddit появилась тема от уже удаленного пользователя, в которой было высказано предположение о взломе. С момента ее создания количество ответов к ней превысило отметку 300, однако содержимое первого поста темы, как и ее автор, были удалены с ресурса. Такого же мнения придерживаются и сотрудники ресурса ZDnet. Они полагают, что Garmin могла стать жертвой киберпреступников, а все ее системы могли быть выведены из строя вирусом-шифровальщиком WastedLocker.

По информации экспертов ИБ-компании Fox-IT, WastedLocker – это разработка хакерской группировки Evil Corp, существующей с 2007 года. Об этом вирусе впервые стало известно в июле 2020 год. – о нем сообщили специалисты Fox-IT и Malwarebytes.

В настоящее время неизвестно, сколько времени потребуется Garmin для восстановления работы. Если компания действительно пострадала от заражения WastedLocker, то за расшифровку у нее, с высокой степенью вероятности, попросили от 500 тыс. долларов до 10 млн. долларов в биткоинах – суммы именно в этом диапазоне, по данным Malwarebytes, хакеры требовали от других жертв шифровальщика.

 

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