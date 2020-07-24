Хакеры взломали системы Garmin по всему миру

Компания Garmin, производитель носимых устройств, испытывает крупный сбой всех своих сервисов, сделавший все гаджеты практически непригодными к использованию. Представители Garmin опубликовали в Twitter пост, что проблема носит крупномасштабный характер.

Современные носимые гаджеты Garmin могут хранить собираемую информацию, к примеру, о пройденном расстоянии или количестве шагов, в собственной памяти, но для полноценной работы им нужно подключение к серверам компании через Garmin Connect. Поскольку этот сервис не работает ни через мобильное приложение, ни через веб-версию, пользователи не могут, помимо прочего, создавать маршруты для передвижения или делиться результатами с друзьями. Также пользователи не могут видеть свой прогресс в тренировках – вся информация находится на пока недоступных серверах компании, что делает все эти гаджеты, по большому счету, бесполезными.

На работу непосредственно самих гаджетов сбой не повлиял. Если не учитывать невозможность подключения к Garmin Connect, они продолжают работать в штатном режиме.

Согласно ресурсу DownDetector, проблема затронула, в большей степени, жителей европейских государств, а также немного коснулась пользователей, проживающих в некоторых штатах США и на юге Австралии. Сбои могут наблюдаться и в других регионах мира.

Сбой затронул работу колл-центра компании, и в настоящее время ее сотрудники не могут отвечать на звонки, электронные письма и даже на сообщения в онлайн-чатах. По информации ZDnet, работать перестали не только сервисы компании, но также и ее производственные линии, дислоцирующиеся в Азии.

Представители Garmin не уточняют, что именно могло повлиять на столь серьезный сбой. Пользователи стали строить свои догадки, и на Reddit появилась тема от уже удаленного пользователя, в которой было высказано предположение о взломе. С момента ее создания количество ответов к ней превысило отметку 300, однако содержимое первого поста темы, как и ее автор, были удалены с ресурса. Такого же мнения придерживаются и сотрудники ресурса ZDnet. Они полагают, что Garmin могла стать жертвой киберпреступников, а все ее системы могли быть выведены из строя вирусом-шифровальщиком WastedLocker.

По информации экспертов ИБ-компании Fox-IT, WastedLocker – это разработка хакерской группировки Evil Corp, существующей с 2007 года. Об этом вирусе впервые стало известно в июле 2020 год. – о нем сообщили специалисты Fox-IT и Malwarebytes.

В настоящее время неизвестно, сколько времени потребуется Garmin для восстановления работы. Если компания действительно пострадала от заражения WastedLocker, то за расшифровку у нее, с высокой степенью вероятности, попросили от 500 тыс. долларов до 10 млн. долларов в биткоинах – суммы именно в этом диапазоне, по данным Malwarebytes, хакеры требовали от других жертв шифровальщика.