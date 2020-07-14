Группа компаний MONT признана лучшим дистрибьютором по объемам продаж ПО IBM в странах СНГ

23 июня 2020 года IBM провела в цифровом формате ежегодное мероприятие «PartnerWorld at Think» для дистрибьюторов и бизнес-партнеров из России и стран СНГ. К конференции, которая традиционно состоит из стратегической сессии и церемонии награждения, присоединились более 140 участников со всего региона. Известно, что бизнес-партнеры для IBM играют важнейшую роль с точки зрения роста бизнеса. Отрадно, что практически все партнеры быстро и органично переключились на работу в удаленном режиме, а это — залог дальнейшего развития партнерских отношений в 2020 году, отмечено в блоге IBM.

Барбора Паулович-Декерова, директор IBM Partner Ecosystem в странах Центральной и Восточной Европы представила 11 дистрибьюторов и бизнес-партнеров из России и стран СНГ, вклад которых в развитие совместного бизнеса с IBM в 2019 году был признан особенным, а проекты — уникальными. В их число вошла Группа компаний MONT, которая получила звание лучшего дистрибьютора по объемам продаж ПО IBM в России и странах СНГ. Группа компаний МУК, в свою очередь, стала лучшим дистрибьютором IBM по объемам продаж аппаратных средств, программного обеспечения и сервиса в странах СНГ.