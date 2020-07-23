Google запустила бесплатный курс по Kotlin для разработчиков приложений

Компания Google анонсировала два курса Android-разработки на Kotlin в сентябре прошлого года. Они требовали от слушателя уже иметь определенное знание языков программирования и принципов создания мобильных приложений.

Бесплатный курс Android Basics in Kotlin рассчитан на тех, у кого нет опыта в программировании. Именно Kotlin компания называет главным языком разработки софта для своей мобильной платформы. Этот язык, по словам Google, уже используется 60% профессиональных Android-разработчиков, на нем написано 70% из первой тысячи самых популярных приложений Play Store.

Курс состоит из 5 модулей (пока доступен только 1 модуль). Он включает пошаговые инструкции о том, как строить приложения в Android Studio и запускать их на устройствах, тесты для проверки полученных знаний в конце каждого модуля, а также практическую часть, которая предусматривает создание нескольких Android-проектов.