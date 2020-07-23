23.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareПрограммное обеспечениеGoogle запустила бесплатный курс по Kotlin для разработчиков приложений

Google запустила бесплатный курс по Kotlin для разработчиков приложений

Kotlin

Компания Google анонсировала два курса Android-разработки на Kotlin в сентябре прошлого года. Они требовали от слушателя уже иметь определенное знание языков программирования и принципов создания мобильных приложений.

Бесплатный курс Android Basics in Kotlin рассчитан на тех, у кого нет опыта в программировании. Именно Kotlin компания называет главным языком разработки софта для своей мобильной платформы. Этот язык, по словам Google, уже используется 60% профессиональных Android-разработчиков, на нем написано 70% из первой тысячи самых популярных приложений Play Store.

Курс состоит из 5 модулей (пока доступен только 1 модуль). Он включает пошаговые инструкции о том, как строить приложения в Android Studio и запускать их на устройствах, тесты для проверки полученных знаний в конце каждого модуля, а также практическую часть, которая предусматривает создание нескольких Android-проектов.

ТЕГИ:
Yaşlılar üçün "ağıllı" bilərzik təqdim edildi
Roomality представил голографические дисплеи, которые могут менять вид из окна без VR-очков
Новости по теме
Программное обеспечение
GMail получит радикальные измене
Программное обеспечение
Google выпустила обновление Chro
Смартфоны
Google təsadüfən Pixel 4a smartf
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!