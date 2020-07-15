Google выпустила обновление Chrome

Компания Google выпустила стабильную версию браузера Chrome 84. Подавляющее большинство нововведений — это инструменты для разработчиков и сетевые API.

Chrome 84 является первым выпуском Chrome, который блокирует всплывающие уведомления на веб-сайтах, занесенные в список злоупотребляющих этой функцией. Подобная возможность уже имеется в Firefox с конца прошлого года.

Добавлена поддержка Web OTP API – это система, с помощью которой мобильные веб-браузеры могут обнаруживать входящие SMS-сообщения, содержащие одноразовые пароли (OTP), отправленные в рамках процедур двухфакторной аутентификации (2FA). Такие пароли автоматически импортируются на страницу, одновременно повышая безопасность и удобство. Также добавлена поддержка Web Animations API — набор новых функций JavaScript, которые разработчики могут использовать для гораздо лучшего управления анимацией.

Среди экспериментальных функций — Screen Wake Lock API. Это полезная возможность: новый API позволяет предотвратить затемнение или блокировку экрана устройствами, когда работает веб-приложение в браузере Chrome. Веб-сайты должны запрашивать у пользователей разрешение на использование этого API. Это удобно, например, на кулинарных сайтах с пошаговыми инструкциями, веб-сайтах, которые показывают штрих-коды для билетов или другой контент, который необходимо отсканировать и так далее. Idle Detection API — еще одна экспериментальная функция. Новый инструмент позволяет владельцам веб-сайтов и разработчикам приложений Chrome определять, когда пользователь бездействует, например, если Chrome обнаруживает отсутствие взаимодействия с клавиатурой, мышью, экраном телефона, включается заставка, экран телефона блокируется или выполняются другие функции. Экспериментальный Content Indexing API предоставляет разработчикам список ресурсов, которые Chrome уже закешировал на странице или в веб-приложении. Возможность будет применяться и для улучшения качества просмотра в автономном режиме.

Chrome 84 является первой версией браузера, в которой всплывающие уведомления на некоторых сайтах теперь даже не выводятся по умолчанию. Всплывающие уведомления на таких ресурсах скрыты под значком в строке URL.

Удалена поддержка шифрования TLS 1.0 и TLS 1.1. Веб-сайты, которые загружаются через HTTPS и используют эти два методы кодирования, будут блокироваться в Chrome по умолчанию, а пользователи столкнутся с сообщениями об ошибке. Начиная с Chrome 84, браузер будет отображать предупреждения для файлов, загружаемых через HTTP с сайтов HTTPS. Google называет это «смешанным контентом» и считает опасной практикой, поскольку у пользователей создается впечатление, что они загружают файлы через безопасное соединение, а фактическая загрузка идет через HTTP.

Со всеми новшествами Chrome 84 можно ознакомиться на официальном сайте.