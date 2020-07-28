28.07.2020

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Google проложит новый трансатлантический кабель между США, Великобританией и Испанией

Google Grace Hopper

Компания Google сегодня объявила о плане по укладке нового трансатлантического кабеля Grace Hopper, который будет проложен между Соединенными Штатами, Великобританией и Испанией. Кабель назван в честь одной из пионеров компьютерных наук Грейс Хоппер.

Grace Hopper станет четвертым собственным кабелем компании. Также она владеет кабелями Curie (США — Южная Африка), Dunant (США — Франция) и Equiano (Европа — Африка).

Ожидается, что Grace Hopper будет введен в работу в 2022 году. Укладкой кабеля займется компания SubCom, которая также участвовала в постройке кабелей Dunant и Curie.

Grace Hopper будет содержать 16 пар оптических волокон, что является вполне стандартным количеством для таких кабелей. Google отмечает, что это первый кабель, в котором будут использоваться новая архитектура коммутации, которую компания разработала совместно с SubCom.

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