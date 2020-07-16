Google Maps теперь могут определять ваше точное местоположение с помощью Live View AR

В Google Maps в прошлом году появилась новая функция Live View, которая позволяет пользователям более уверенно передвигаться с помощью дополненной реальности.

Новая опция Calibrate with Live View помогает определить ваше точное местоположение в плотных городских условиях. Решение Google использует камеру на вашем смартфоне и данные Street View, чтобы определить точное местоположение.

Чтобы воспользоваться опцией, нужно нажать на синюю точку местоположения в Google Maps, затем навести камеру смартфона на здания и дорожные знаки вокруг вас. После того, как вы закончите калибровку, синяя точка местоположения больше не будет прыгать. Нужно отметить, что это будет работать только в тех местах, где доступен просмотр улиц.

Опция Calibrate with Live View уже доступна на всех Android-смартфонах с поддержкой ARCore. Помимо этого, должна быть установлена последняя стабильная или бета-версия Google Maps.