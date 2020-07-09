Google Loon начал предоставлять коммерческий доступ в интернет в Кении

Google Loon, дочернее предприятие поискового гиганта Google, начал предоставлять интернет-услуги в Кении, расширив онлайн-доступ для десятков тысяч людей в рамках первого в истории коммерческого применения этой технологии.

Воздушные шары, которые парят на высоте около 20 км в стратосфере, что значительно выше коммерческих самолетов, вначале обеспечат подключение к сети 4G LTE в районе площадью почти 31 тыс. кв. миль в центральной и западной Кении, включая столицу страны Найроби.

Google Loon в последние месяцы запустил 35 воздушных шаров в рамках подготовки к старту. Компания сотрудничает с Telkom Kenya, третьим по величине сотовым оператором в Восточной Африке.

Ранее воздушные шары использовались только в чрезвычайных ситуациях, например, в Пуэрто-Рико в 2017 году после того, как ураган «Мария» уничтожил вышки сотовой связи. В Loon считают эту услугу экономически эффективным решением сложной задачи обеспечения доступа в интернет в отдаленных районах с недостаточным уровнем обеспеченности услугами. Провайдеры телекоммуникационных услуг в других странах внимательно следят за кенийским опытом, чтобы понять, что технология надежна и может ли эта услуга быть прибыльной.

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Некоторые эксперты говорят, что аэростаты лучше использовать в других местах. В Кении большой процент граждан имеет доступ к интернету, по оценкам, 39 млн. из 48 млн. человек, что больше, чем во многих других странах развивающегося мира. Но в Google Loon заявили, что выбрали Кению из-за ее открытости для внедрения новых технологий.

Воздушные шары, сделанные из листов полиэтилена, имеют размеры теннисных кортов. Они питаются от солнечных батарей и управляются программным обеспечением c Земли. Находясь в воздухе, они действуют как «плавающие вышки сотовой связи», передавая интернет-сигналы на наземные станции и персональные устройства. Находятся в стратосфере более 100 дней, а затем возвращаются на Землю.

Позволяя телекоммуникационным компаниям расширять свое покрытие при необходимости, воздушные шары предназначены для того, чтобы предложить странам более дешевый вариант доступа к сети, чем прокладка кабелей или строительство вышек сотовой связи.