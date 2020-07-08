08.07.2020

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ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияGoogle Duo для Android получило поддержку групповых звонков на 32 участника

Google Duo для Android получило поддержку групповых звонков на 32 участника

Google Duo

В приложении Google Duo в версии для Android добавлена поддержка групповых видеочатов, в которых могут участвовать до 32 пользователя.

Это новшество внедряется на стороне серверов, поэтому оно не сразу станет доступно всем пользователям. Полноценное развертывание функции произойдет в течение нескольких ближайших дней.

В данный момент большинству пользователей доступны видеочаты максимум на 12 пользователей. О том, когда новая возможность станет доступна для пользователей iOS-устройств, пока не сообщается.

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