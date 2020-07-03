Google Chrome для Android стал 64-битным

Несмотря на поддержку 64-битной архитектуры в Android, фирменный браузер Google Chrome для Android оставался 32-битным достаточно долго.

Начиная с 85-й версии Chrome для Android стал 64-битным. 64-битными стали тестовые версии Chrome Dev 85 и Chrome Canary 86.

Смартфоны на основе Android 10 и выше будут автоматически получать 64-битную версию браузера. На смартфоны с более ранними прошивками пока устанавливается 32-битная версия. Но Google расширит поддержку 64-битного Chrome на более ранние версии Android, так как согласно правилам Google Play, все приложения должны быть обновлены до 64-битных версий к 1 августа 2021 года.

Согласно статистике, на апрель 2020 года, только 8% устройств используют Android 10, все остальные — более старые версии.

85-я версия Chrome на данное время находится в стадии тестирования и доступна для разработчиков.