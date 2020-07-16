16.07.2020

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GMail получит радикальные изменения

GMail

Компания Google радикально меняет концепцию почтового сервиса GMail, включив в его состав такие свои проекты, как Chat, Docs, Meet, Calendar и другие. Нововведение пока доступно для пользователей корпоративного облачного сервиса G Suite (мобильной и настольной версий). Оно позволяет более эффективно общаться с коллегами по работе, обмениваться с ними файлами и редактировать документы, не переключаясь между окнами приложений.

В состав бизнес-версии Gmail вошли сервисы Google Chat, Rooms, Meet, а вместе с ними Docs, Calendar, Slides и Sheets. Переключение между ними происходит по клику на соответствующий пункт меню, но размещены они в разных местах окна GМail, например, Rooms, Chat и Meet в мобильной версии клиента выглядят как вкладки в нижней части интерфейса, под списком писем.

Google работала над этими изменениями около года. Изначально компания планировала интегрировать все перечисленные сервисы в GМail постепенно, начав с Meet, который появился в составе почтового приложения в июне 2020 г. В итоге процесс пришлось ускорить на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции и значительного числа компаний, разрешивших своим сотрудникам и работать удаленно.

«Мы анонсируем то, над чем мы работали еще до того, как я присоединился к Google в 2019 году — новое интегрированное рабочее пространство, предназначенное для объединения всех основных компонентов коммуникации и совместной работы», — сказал вице-президент G Suite Хавьер Сольтеро (Javier Soltero). Он также отметил, что считает сервисы Gmail, Chat, Meet и Rooms «четырьмя столпами интегрированного рабочего пространства», а за счет объединения этих сервисов в составе одного работать с GМail станет удобнее не только с настольного компьютера или ноутбука, но и с мобильного устройства.

Глобальное обновление GМail пока недоступно для обычных пользователей, но и среди них, как пишет TechCrunch, пока еще не все смогут опробовать новую версию приложения. Апдейт будет распространяться постепенно, и сроки Google не называет.

Google не стала ограничиваться простым внедрением сервисов в состав GМail и дополнительно модернизировал каждый из них. К примеру, чат-комнаты (Rooms) позволяют приглашать в них любых пользователей, а не только сотрудников компании. Также в Rooms появилась возможность общаться в чате и одновременно редактировать тот или иной документ, доступный другим участникам конференции, непосредственно в том же окне (интеграция с Docs. Slides и Sheets).

Сам клиент GМail тоже обновился. Теперь встроенная в него функция поиска позволяет искать требуемую информацию не только среди писем, но также в чатах. В дополнение к этому появилась возможность закреплять важные чаты и чат-комнаты в верхней части списка, а также были добавлены статусы «не беспокоить» и «вышел из офиса». Нововведения также появятся в ближайшее время и в сервисе видеоконференций Meet Google. В частности, пользователи получат возможность установки запрета на возвращение в конференцию тех, кто был из нее исключен.

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