GitHub рассказал, как вез пленки с архивным кодом в Арктику

Веб-сервис GitHub работает над сохранением open source-кода. Как сообщал Infocity ранее, для этого был создан архив для кода в Арктике. О том, как код, записанный на пленки, везли в Арктику, компания рассказывает в своем блоге.

Цель такого проекта — сохранить open source-программы для будущих поколений, для чего код спрячут в архив, который сможет проработать тысячу лет.

2 февраля 2020 года сервис создал копию всех активных репозиториев, которые размещались на GitHub. За последующие месяцы партнер по проекту, компания Piql записала 21 Tb данных на 186 катушек piqlFilm.

Вначале команда проекта планировала сама отвезти пленки в Норвегию и затем в Арктику. Однако из-за пандемии планы пришлось пересмотреть. Партнеры GitHub отвезли пленки сначала в норвежский Свальбард (Шпицберген), а затем в Arctic Code Vault. 8 июля 2020 года они поместили туда пленки с кодом.

Хранилище Arctic Code Vault находится в заброшенной угольной шахте в горах. Это глубокая камера, находящаяся на глубине сотен метров, в слое вечной мерзлоты.

Все разработчики, чей код поместили в арктическую камеру, получили специальный бейдж Arctic Code Vault Badge — его можно увидеть в профиле разработчика на GitHub.