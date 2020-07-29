Gartner поместил разработки Acronis в квадрат «визионеров» в отчете «Магический квадрант решений для резервного копирования и восстановления для центров обработки данных» 2020 года

Компания Acronis, мировой лидер в области киберзащиты, разместилась в квадранте «визионеров» в отчете Gartner «Магический квадрант решений для резервного копирования и восстановления для центров обработки данных» (Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions) 2020 года.

Согласно отчету, «переход к публичным облачным средам, возросшие угрозы от программ-вымогателей и сложности, связанные с резервным копированием и управлением данными, вынуждают ведущих поставщиков услуг переосмыслить свою инфраструктуру резервного копирования и искать альтернативные решения. В настоящем исследовании дан анализ поставщиков решений для резервного копирования и восстановления».

«В последние несколько лет Acronis перенацеливает свою деятельность от поставок решений для резервного копирования в сторону обеспечения киберзащиты — целостного подхода, сочетающего в себе и защиту защиту данных и кибербезопасность. Отрадно, что Gartner признали нас «визионерами», и мы рассматриваем это как подтверждение критической взаимозависимости между резервным копированием и кибербезопасностью», — заявил основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов.

В то время как в отчете Gartner «Магический квадрант решений для резервного копирования и восстановления для центров обработки данных» за 2020 год основное внимание уделяется решениям для ЦОД, основным направлением деятельности компании Acronis всегда была защита конечных и периферийных устройств. Белоусов продолжает: «Мы обладаем уникальной способностью обеспечивать киберзащиту предприятий, концентрируясь на рабочих нагрузках конечных и периферийных устройств. Наше передовое решение Acronis Cyber Protect обеспечивает защиту от вредоносных программ на базе ИИ, оценку уязвимостей и управление исправлениями, непрерывную защиту данных, фильтрацию URL-адресов, а также быстрое и надежное резервное копирование и аварийное восстановление, и все это с простым и понятным управлением».

Более подробно об отчете Gartner «Магический квадрант решений для резервного копирования и восстановления для дата-центров» за 2020 год вы можете узнать на сайте: https://blocksandfiles.com/2020/07/21/gartner-backup-recovery-magic-quadrant-2020/.