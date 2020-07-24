Фотографии предполагаемого кабеля для новых iPhone

Снимки нового кабеля Lightning для будущих iPhone представил инсайдер под ником L0vetodream. В отличие от старой версии, обтянутой полимерной оболочкой, которая быстро изнашивалась, в новом варианте будет использоваться прочная тканевая оплетка.

Еще одной особенностью нового кабеля является переход от USB Type-A к симметричному USB Type-C.

На фотографиях представлена не только классическая белая версия, но и черная. На концах черного кабеля дополнительно имеется защита от перегиба.