24.07.2020

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Фотографии предполагаемого кабеля для новых iPhone

iPhone

Снимки нового кабеля Lightning для будущих iPhone представил инсайдер под ником L0vetodream. В отличие от старой версии, обтянутой полимерной оболочкой, которая быстро изнашивалась, в новом варианте будет использоваться прочная тканевая оплетка.

iPhone

Еще одной особенностью нового кабеля является переход от USB Type-A к симметричному USB Type-C.

iPhone

На фотографиях представлена не только классическая белая версия, но и черная. На концах черного кабеля дополнительно имеется защита от перегиба.

 

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