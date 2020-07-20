20.07.2020

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Fiat создала цифровую модель Элвиса Пресли для рекламы пикапа Strada

Fiat

В итальянской автомобильной компании Fiat создали цифровую модель Элвиса Пресли. Целью данной акции является реклама пикапа Fiat Strada.

В двухминутном рекламном ролике Элвис Пресли сначала выходит на сцену, исполняет песню Blue Suede Shoes, а потом прыгает в пикап и отправляется в небольшое путешествие по съемочным павильонам.

Ролик, опубликованный на хостинге YouTube, за девять дней с момента публикации набрал около 6 млн. просмотров и 3,6 тыс. отметок «Нравится». Эксперты считают, что рекламная акция удалась, так как «воскрешенный» Элвис Пресли в цифровом образе был принят общественностью.

Движения и манеры певца сымитировал артист Дин Зи (Dean Z), выигравший мировой конкурс двойников Элвиса в 2013 году. Лицо мужчины заменили цифровой моделью облика певца, созданной при помощи CGI-технологии на основе реальных выступлений артиста на телевидении и в кино.

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