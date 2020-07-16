Epic Games Store бесплатно отдает Tochlight II
В Epic Games Store началась раздача игры Tochlight II.
Torchlight II — экшен-RPG, вышла в 2012 году. Согласно сюжету Алхимик, один из героев первой части серии, становится одержимым и начинает охотиться на Элементальных Хранителей. Новые персонажи — инженер, скиталец, маг эмбера и берсерк — должны его остановить.
Игру можно забрать бесплатно до 23 июля.
А через неделю в Epic Games Store бесплатными станут сразу две игры: Next Up Hero и Tacoma.
Next Up Hero — экшен, где предстоит зачищать подземелья.
Tacoma — научно-фантастическая адвенчура о космосе.