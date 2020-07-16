Epic Games Store бесплатно отдает Tochlight II

В Epic Games Store началась раздача игры Tochlight II.

Torchlight II — экшен-RPG, вышла в 2012 году. Согласно сюжету Алхимик, один из героев первой части серии, становится одержимым и начинает охотиться на Элементальных Хранителей. Новые персонажи — инженер, скиталец, маг эмбера и берсерк — должны его остановить.

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Игру можно забрать бесплатно до 23 июля.

А через неделю в Epic Games Store бесплатными станут сразу две игры: Next Up Hero и Tacoma.

Next Up Hero — экшен, где предстоит зачищать подземелья.

Tacoma — научно-фантастическая адвенчура о космосе.