Энтузиаст создал робота-парикмахера
Из-за пандемии COVID-2019 во многих странах закрыты парикмахерские. Автор YouTube-канала Stuff Made Here настолько устал от своих длинных волос, что создал робота-парикмахера, способного сделать ему прическу.
Работа устройства основана на нескольких алгоритмах, которые позволяют выбирать между стилями и вариантами стрижки. Ножницы прикреплены к регулируемому рычагу, вращающемуся вокруг головы человека.
На данный момент устройство не может похвастаться ни скоростью, ни качеством работы. Сам автор приспособления не унывает, обещая в следующий раз улучшить механизм.