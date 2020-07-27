Энтузиаст создал робота-парикмахера

Из-за пандемии COVID-2019 во многих странах закрыты парикмахерские. Автор YouTube-канала Stuff Made Here настолько устал от своих длинных волос, что создал робота-парикмахера, способного сделать ему прическу.

Работа устройства основана на нескольких алгоритмах, которые позволяют выбирать между стилями и вариантами стрижки. Ножницы прикреплены к регулируемому рычагу, вращающемуся вокруг головы человека.

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На данный момент устройство не может похвастаться ни скоростью, ни качеством работы. Сам автор приспособления не унывает, обещая в следующий раз улучшить механизм.