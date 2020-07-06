07.07.2020

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Dirt 5 будет поддерживать 120 к/с на Sony PlayStaion 5 и Xbox One

Dirt 5 PlayStaion 5

Официальный журнал PS опубликовал информацию об одной из первых игр для игровой консоли следующего поколения PlayStaion 5, которая будет поддерживать частоту 120 к/с.

Директор по разработке раллийного симулятора Dirt 5 Роб Карп (Rob Karp) подтвердил эту информацию, добавив, что для любителей данного жанра это будет очень интересный игровой опыт, так как в гонках, как и в шутерах всегда ценится высокая частота кадров.

Также было объявлено, что эта игра будет в полной мере использовать производительность консоли Xbox Series X. Она поддерживает Smart Delivery, то есть игроки, которые купили игру на консоли Microsoft седьмого (Xbox One, Xbox One S и Xbox One X) или восьмого поколения (Xbox Series X), смогут играть в нее на обоих поколениях. Кроме того, игра может работать в разрешении 4K при 60 к/с или в пониженном разрешении при 120 к/с.

Прием предварительных заказов на Dirt 5 уже стартовал. Поступление в продажу ожидается 9 октября.

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