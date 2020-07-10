Десктоп Dell XPS получил процессоры Intel Comet Lake-S и стал более компактным

Компания Dell сообщила об обновлении настольных ПК серии XPS новыми процессорами Intel Comet Lake-S 10-го поколения, а также новыми видеокартами от AMD и NVIDIA.

По сравнению с предыдущими моделями, корпус новых десктопов XPS заметно уменьшился в размерах. Теперь его объем составляет 19 литров (у предыдущих моделей он был 23,7 литра).

Компания также предусмотрела возможность будущего апгрейда системы. Материнская плата Dell XPS модели 8940 имеет один слот PCIe x16, а также по одному PCIe x1 и PCIe x4. Таким образом пользователи смогут установить в систему дополнительную звуковую карту, твердотельный накопитель PCIe и другие карты расширения.

В базе новинка предлагает установку блока питания мощностью 360 Вт, если речь идет о видеокарте с уровнем TDP до 150 Вт. Для более производительной сборки предусмотрена возможность выбора блока питания мощностью 500 Вт. Его вполне хватит для видеокарты с заявленным уровнем TPD до 250 Вт. В корпусе сможет разместиться видеокарта длиной до 270 мм. Также предусмотрено место для двух жестких дисков размером 3,5 дюйма и двух твердотельных накопителей форм-фактора 2,5 дюйма.

Предлагается установка новейших процессоров Intel Comet Lake-S вплоть до модели Core i9-10900K, до 128 Gb оперативной памяти стандарта DDR4 2666 MHz, а также видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2070 Super или AMD Radeon RX 5700 XT. Предусмотрена установка HDD объемом до 2 Tb или NVMe M.2 SSD-накопителя той же емкости.

В оснащение Dell XPS 8940 входят: семь портов USB-A 3.1, один USB-C 3.1, два USB 2.0, SD-кардридер, разъем HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, гигабитный сетевой интерфейс и аудиоразъемы на задней и фронтальной панелях.

Стоимость настольных ПК Dell XPS начинается от 650 долларов. Продажи в США уже начались.