Depositphotos провел исследование об эволюции в эстетике стоковой фотографии

Международный фотобанк Depositphotos провел первое глубокое исследование кардинальных перемен в стоковой фотографии за последние 10 лет. Целью проекта «Стоковая фотография вчера и сегодня» стало наглядно показать эволюцию в эстетике, образах, стилистике и тематике визуального контента.

Сегодня стоковые фотографии мы замечаем повсюду: на билбордах, плакатах, в онлайн-кампаниях и даже электронной почте. И если раньше можно было безошибочно определить стоковое изображение, сегодня его происхождение уже не так очевидно. Снимки с применением яркой вспышки, чрезмерной резкости и обильной постобработкой сменились аутентичными кадрами, эстетикой минимализма и естественным светом. Буквальная визуализация абстрактных тем «командная работа», «успех», «счастливая семья», которые успели стать классикой клише стоковой фотографии, уступили место атмосферным кадрам с уникальным взглядом на повседневную жизнь.

В проекте Depositphotos описаны главные факторы, изменившие подход фотографов к работе со стоковыми платформами. Современные технологии и мобильный мир, социальные сети и перемены в рекламе, новый наплыв клиентов и их новые запросы — все это отразилось на видах и разнообразии контента, востребованного на микростоках, и помогло определить современную визуальную культуру.