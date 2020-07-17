Dell Technologies рассматривает возможность отделения VMware

15 июня стало известно, что Dell Technologies изучает возможность отделения своей доли в VMware, равной 81%. В сообщении компании говорится, что отделение может принести пользу как Dell Technologies, так и акционерам, членам команды, клиентам и партнерам VMware, упрощая структуру капитала и создавая дополнительную долгосрочную ценность для предприятия. В любом случае потенциальный выигрыш проявится не ранее сентября 2021 года и будет рассматриваться как не облагаемый подоходным налогом в США. Кроме того, Dell Technologies продолжает оценивать другие стратегические варианты в отношении своей доли участия в VMware, включая ее сохранение.

«Стратегические отношения между Dell Technologies и VMware никогда не были прочнее, — отметил Майкл Делл, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Dell Technologies. — Более 20 лет мы внедряем инновации для наших клиентов и обеспечиваем существенный рост и ценность как для компаний, так и для наших команд. Независимо от вариантов, которые мы изучаем для создания дополнительной ценности, мы ускоряем нашу стратегию, которая остается неизменной. Мы нацелены на победу на консолидирующих рынках, где мы работаем, и внедряем инновации в портфель технологий Dell для создания интегрированных решений, которые превращают данные в идеи и действия».

В Dell Technologies подчеркивают, что даже в случае отделения будут стремиться поддерживать существующие взаимовыгодные стратегические отношения с VMware. Согласно некоторым оценкам, доля Dell Technologies в VMware стоит 50 млрд. долларов, тогда как рыночная капитализация Dell близка к 36 млрд. долларов. Это позволяет предположить, что в Dell рассматривают отделение как способ повышения рыночной стоимости компании.