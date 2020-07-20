Данные 20 млн. пользователей бесплатных VPN-сервисов появились в открытом доступе

Эксперты компании vpnMentor, специализирующейся на исследовании VPN-сервисов, сообщили, что базы данных шести бесплатных сервисов VPN утекли в сеть и оказались в открытом доступе. Суммарный объем утечки составляет 1,2 Tb и содержит данные 20 млн. пользователей. Рейтинг большинства «вскрытых» приложений в магазинах App Store и Google Play составляет 4,5 звезды.

Говорится о сервисах FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. В перечень раскрытой информации вошли адреса электронных почтовых ящиков, пароли в незашифрованном виде, IP-адреса, домашние адреса, информация об устройствах, информация по платежам и многое другое.

Исследователи vpnMentor отмечают, что все эти сервисы обещали отсутствие отслеживания и записи действий пользователей.