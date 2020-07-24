Corning представила защитное стекло Gorilla Glass Victus

Компания Corning представила новое поколение своего фирменного закаленного стекла — Gorilla Glass Victus. Во всех предыдущих поколениях компания сосредотачивалась либо на усилении устойчивости к царапинам, либо на защите при падениях. На этот раз производителю удалось улучшить оба показателя, создав самое прочное стекло серии.

В компании заверяют, что Victus в плане устойчивости к царапинам в два раза превосходит Gorilla Glass 6 и в четыре раза — конкурента. Victus должно без последствий выдерживать приземления с высоты 2 м. Для сравнения, официальный предел высоты падения для Gorilla Glass 6 — 1,6 м, а для Gorilla Glass 5 — 1,2 м.

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Вице-президент компании и ведущий исследователь Gorilla Glass Джеймин Амин (Jaymin Amin) признает, что новое стекло в зависимости от ситуации по-прежнему может поцарапаться из-за песка и других материалов, но отмечает, что с Gorilla Glass Victus таких случаев должно стать значительно меньше.

Samsung станет первой компанией, которая будет использовать для защиты дисплеев своих смартфонов стекло нового поколения Corning Gorilla Glass Victus. Ожидается, что первым новое стекло получит флагманский Samsung Galaxy Note20.