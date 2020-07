Что показала Microsoft на презентации Xbox Games Showcase

Компания Microsoft провела большую презентацию игр для Xbox Series X, показав множество проектов.

Мероприятие началось со свежего трейлера Halo Infinite, где показали создание костюма Мастера Чифа.



9-минутная презентация геймплея Halo Infinite, где подтвердили возвращение Изгнанных из Halo Wars 2. Действие будет разворачиваться как минимум в открытых локациях, а как максимум — в открытом мире. Важным нововведением станет крюк-кошка — его можно применять как на окружении, чтобы, например, подтянуться на возвышенность, так и в бою с врагами для сокращения расстояния. Разработчики обещают, что сюжетная кампания получилась масштабнее Halo 4 и Halo 5: Guardian вместе взятых.



Был показан дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра сначала выйдет на Xbox Series X и РС, а затем уже доберется до PlayStation 5. Вдобавок на релизе игру добавят в Xbox Game Pass.

На этот раз игроков ждет полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнет жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.



Microsoft анонсировала первый эксклюзив Xbox Series X — State of Decay 3. Игра не выйдет на Xbox One.



Obsidian анонсировала свою следующую игру — Avowed. Это ролевой экшен от первого лица, напоминающий «Скайрим». Выйдет на Xbox Series X и РС.



Анонсирована новая Forza Motorsport, которая осталась без цифры. Дата выхода не сообщается и, видимо, игра не выйдет на Xbox One — только Xbox Series X и РС. Проект находится на ранней стадии производства.



Свежий трейлер Everwild — новой адвенчуры Rare, которая выйдет на Xbox Series X и РС.



Первый эпизод Tell me Why от авторов Life is Strange выйдет 27 августа.

Сюжетное дополнение Peril on Gorgon для The Outer Worlds выйдет 9 сентября на PS4, Xbox One и РС.



В конце года Ori and the Will of the Wisps (4К и 120 FPS) и Forza Horizon 4 (4К и 60 FPS) обновят для Xbox Series X.

В свежем трейлере Psychonauts 2 показали музыкальный уровень, в создании которого принимал участие Джек Блэк.



В сентябре подписчики Xbox Game Pass получат доступ ко всем дополнениям для Destiny 2. А к концу года игру обновят для Xbox Series X. Вместе с этим показали свежий трейлер Beyond Light — следующего расширения шутера, которое выйдет 10 ноября.

Создатели Warhammer Vermintide анонсировали шутер во вселенной Warhammer 40 000 — Darktide. Релиз в 2021 году на Xbox Series X и РС,потом и на PS5.



Создатели Observer и Layers of Fear показали геймплейный трейлер The Medium, в котором девушка-медиум может моментально перемещаться между обычным и «темным» мирами. Релиз в конце года на Xbox Series X и РС.



Дебютный трейлер сюжетной кампании CrossfireX, над которой работает Remedy — разработчики Max Payne, Alan Wake и Control. В конце года игра выйдет на Xbox One и Xbox Series X.



В финале Microsoft представила короткий тизер новой Fable для Xbox Series X и РС.



