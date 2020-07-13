BYD и Huawei представили электромобиль на операционной системе HarmonyOS

Компании BYD и Huawei представили первый в мире электромобиль под названием Han, оборудованный системой HiCar на программной платформе HarmonyOS.

HarmonyOS — это операционная система, совместимая с Android-приложениями, разработанная компанией Huawei. Платформа подходит для самых разных устройств. Система HiCar от Huawei позволяет взаимодействовать с транспортным средством через мобильный телефон. В частности, можно удаленно блокировать и разблокировать двери, изменять режим работы климатической установки, управлять стеклоподъемниками, стеклоочистителями и т.д.

Электромобиль Han оборудован модулем 5G для подключения к мобильным сетям пятого поколения. О технических характеристиках пока ничего не известно. Сообщается, что системой HiCar на базе 5G будут оборудованы около 120 моделей от таких брендов, как Audi, BYD, GAC и BAIC.

Кроме того, была представлена специальная версия смартфона Huawei P40. Устройство имеет логотип на тыльной панели, который демонстрирует сотрудничество с BYD, а также слово «Han» в правом верхнем углу. В остальном смартфон будет идентичен базовой версии Huawei P40.