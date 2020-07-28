28.07.2020

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BMW предложит полностью электрические модели 5-й серии

BMW серии

Компания BMW в рамках плана перехода на электромобили, предложит полностью электрические модели 5-й серии.

«Цель состоит в том, чтобы за десять лет на дорогах было в общей сложности более семи млн. электрифицированных автомобилей BMW Group, и около двух третей из них — с полностью электрическим приводом», — отмечает автопроизводитель.

Многие автопроизводители начали активное продвижение электромобилей, когда европейские законодатели в декабре 2018 года указали сократить выбросы углекислого газа в автомобилях на 37,5% к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года. Этому будет предшествовать сокращение на 40% в период с 2007 по 2021 год.

BMW, начиная с 2021 года, будет предлагать пять полностью электрических автомобилей: BMW i3, MINI Cooper SE, BMW iX3, BMW iNEXT и BMW i4.

Всего к 2023 году компания планирует выпустить 25 электрифицированных моделей, почти половина из которых будет полностью электрическими. Сроки выпуска полностью электрических автомобилей 5-й серии производитель пока не сообщает.

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