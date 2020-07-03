03.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиBMW начнет продавать опции в своих автомобилях по подписке

BMW начнет продавать опции в своих автомобилях по подписке

BMW

Компания BMW сообщила, что все автомобили, оснащенные новейшим ПО iDrive 7.0, в скором времени получат обновление, которое будет дополнено платными расширениями, доступными в магазине ConnectedDrive. По умолчанию автомобили получат ряд полезных опций прямо с конвейера, но за их разблокировку пользователю придется доплачивать ежемесячно.

Теперь за активацию функций подогрева сидений или руля, круиз-контроля, системы помощи при вождении и прочих возможностей пользователю будет предложено оформить ежемесячную подписку.

По словам BMW, компания рассматривает разные возможности предоставления подобного сервиса. Самый простой способ — владелец автомобиля сможет после внесения определенной суммы получить доступ к интересующим его функциям, без которых автомобиль покупался изначально. Но есть и другой вариант. Если владельцу не нужно, например, наличие функции подогрева сидений, то он сможет ее отключить. Такой подход позволит водителям активировать функции, которыми он редко пользуются, лишь при необходимости.

Компания уже практиковала подобный принцип предоставления услуг ранее, предлагая покупателям регулярно оплачивать доступ к сервису Apple CarPlay. Пока что, BMW не конкретизировала ни механику, ни цены, ни даже сроки внедрения новшества.

BMW также выпустила первое бесплатное обновление iDrive 7.0, включающее улучшенную навигацию, возможность голосового управления, сервис Android Auro и технологию Digital Key.

ТЕГИ:
Sony сменит название впервые за более чем 60 лет
Microsoft рассказала о функциях новой сборки Windows 10
Новости по теме
Автомобили
Представлен концепт электромобил
Автомобили
BMW и Samsung SDI подписали конт
Автомобили
Netflix of cars. Canoo будет пре
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!