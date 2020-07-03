BMW начнет продавать опции в своих автомобилях по подписке

Компания BMW сообщила, что все автомобили, оснащенные новейшим ПО iDrive 7.0, в скором времени получат обновление, которое будет дополнено платными расширениями, доступными в магазине ConnectedDrive. По умолчанию автомобили получат ряд полезных опций прямо с конвейера, но за их разблокировку пользователю придется доплачивать ежемесячно.

Теперь за активацию функций подогрева сидений или руля, круиз-контроля, системы помощи при вождении и прочих возможностей пользователю будет предложено оформить ежемесячную подписку.

По словам BMW, компания рассматривает разные возможности предоставления подобного сервиса. Самый простой способ — владелец автомобиля сможет после внесения определенной суммы получить доступ к интересующим его функциям, без которых автомобиль покупался изначально. Но есть и другой вариант. Если владельцу не нужно, например, наличие функции подогрева сидений, то он сможет ее отключить. Такой подход позволит водителям активировать функции, которыми он редко пользуются, лишь при необходимости.

Компания уже практиковала подобный принцип предоставления услуг ранее, предлагая покупателям регулярно оплачивать доступ к сервису Apple CarPlay. Пока что, BMW не конкретизировала ни механику, ни цены, ни даже сроки внедрения новшества.

BMW также выпустила первое бесплатное обновление iDrive 7.0, включающее улучшенную навигацию, возможность голосового управления, сервис Android Auro и технологию Digital Key.