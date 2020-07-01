Беспилотник Parrot Anafi USA оснащен камерой с 32-кратным зумом и тепловизором

Французская компания Parrot представила в США созданный совместно с американскими военными складной дрон Parrot Anafi USA. Беспилотник предназначен главным образом для служб быстрого реагирования, пожарных, поисково-спасательных команд и служб безопасности.

Благодаря компактным размерам, устройство легко помещается в сложенном виде в рюкзаке или сумке. Вес составляет всего 500 гр. Беспилотник может находиться в полете до 32 мин.

Дрон оснащен двумя 21 Мп камерами с сенсорами CMOS 1/2,4″ с 32-кратным зумом и поддержкой 3-осевой стабилизации (механическая — 2-осевая), что позволяет оператору видеть четкие детали на расстоянии до 5 км. В частности, 32-кратный зум позволяет снимать детали с разрешением до 1 см на расстоянии 150 м. Камера поддерживают запись видео с разрешением 4K/FHD/HD. Предусмотрена также и тепловизионная камера FLIR, позволяющая обнаруживать места горения, пожары, потерявшихся туристов и т. д. Новый дрон обладает способностью к полетам и во время дождя.

Компания Parrot подчеркивает, что все ее продукты соответствуют регламенту о защите персональных данных GDPR — «данные без согласия пользователя не будут отправлены на какой-либо сервер в любом месте».

Стоимость модели Parrot Anafi USA составляет 7000 долларов (стандартная версия дрона Anafi стоит 700 долларов).