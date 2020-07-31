03.08.2020

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Бакинские локации в игре Landlord Go от Reality

Landlord Go

Landlord Go — это новая игра от студии Reality, которая использует цифровые «следы» в веселой и захватывающей игровой форме, позволяя покупать, продавать и сдавать в аренду самые известные здания и достопримечательности мира. Игра в дополненной реальности, насчитывающая более 1 млн. игроков по всему миру, с реальными зданиями, реальными людьми и реальными ценами, превращает ваш город в остросюжетную стратегическую игру. Более 21 тысячи игроков уже заключают сделки для виртуального владения более чем 102273 объектами в Баку, но уже сейчас здесь нет недостатка в жесткой конкуренции.

Владея виртуальной частью знакомых пейзажей и зданий, вы можете взглянуть на эти достопримечательности совершенно по-новому. Landlord Go использует огромный пул данных с подробной информацией о более чем 0,5 млрд. объектов недвижимости, соединяя пользователя с его городом в новом захватывающим и инновационным формате.

Начать играть в Landlord Go очень просто. На старте вы можете прикупить магазинчик на углу вашего дома, а дальше создавайте огромную империю недвижимости за счет грамотного инвестирования. Выставляйте недвижимость на рынок или участвуйте в яростных торгах с другими игроками, воссоздавая опыт конкуренции на реальном рынке недвижимости с высокими ставками прямо со своего телефона.

Симулятор Landlord Go достаточно точно отражает реальную ценность недвижимости, учитывая такие детали, как расстояние от центра города и инфраструктура. С помощью данных о недвижимости в сочетании со спутниковыми снимками NASA, показывающими световое излучение в ночное время, игра является довольно реалистичным симулятором продажи недвижимости. Именно реалистичность отличает Landlord Go от других игр. Всякий раз, когда другой игрок посещает вашу собственность в реальной жизни, он платит вам арендную плату в игре. Чем больше посетителей у вашей недвижимости, тем выше ее стоимость. Следит за всем этим платформа искусственного интеллекта BigDots.

Попробовать эту смесь дополненной реальности с реальным миром можно, скачав приложения для смартфонов под управлением Android и iOS. Стать владельцем Девичьей башни в Landlord Go вполне реально!

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