AzInTelecom стал первой компанией в Азербайджане, удостоенной сертификата управления непрерывностью бизнеса

ООО AzInTelecom, действующее при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, стало первой азербайджанской компанией, получившей сертификат по стандарту системы управления непрерывностью бизнеса (ISO 22301: 2012).

Отметим, что AzInTelecom для получения сертификата прошел независимый аудит, проведенный норвежской компанией DNV GL. Этот сертификат подтверждает, что AzInTelecom и функционирующие на основе его дата-центра облачные решения Azcloud могут продолжать работать и в неблагоприятных условиях. Так, данный тип сертификата выдается компаниям, отвечающим требованиям по обеспечению условий для защиты от ошибок в работе, снижения вероятности их возникновения и восстановления после сбоев.

ООО AzInTelecom Министерства транспорта, связи и высоких технологий до настоящего времени было удостоено международными организациями стандарта для управления и обслуживания IT сервисов ISO 20000 и стандарта по информационной безопасности ISO 27001, а также сертификата соответствия стандарту TIER III.