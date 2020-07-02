Azercell представляет новую кампанию 4G MiFi

Провайдер цифровых решений и лидер мобильного рынка страны ООО «Azercell Telekom» в очередной раз радует активных пользователей интернета. В рамках новой кампании Azercell предлагает 4G MiFi, бесплатный номер предоплатной системы, подключенный к тарифу «Data», и 10 Gb интернета в течение 3 месяцев всего за 119 манатов.

Напомним, что устройства 4G MiFi позволяют воспользоваться высокоскоростным интернетом и стабильным сигналом одновременно 10 пользователям. Кампания предназначена для абонентов, являющихся физическими лицами. Следует отметить, что количество устройств в рамках новой акции ограничено.

Для получения дополнительной информации о кампании посетите страницу https://www.azercell.com/ru/personal/devices/4Gmificihazi/.