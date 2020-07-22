Azercell поздравляет журналистов с 145-летием национальной прессы!

22 июля в Азербайджане отмечается День Национальной печати и журналистики. Ровно 145 лет назад, 22 июля 1875 года, основатель азербайджанской прессы Гасан бек Зардаби, несмотря на большие цензурные и финансовые трудности, начал издание первой газеты на родном языке «Əkinçi».

В самые критические моменты, когда достоверная информация и оперативные новости чрезвычайно ценны, именно смелые журналисты приходят на помощь общественности своей безотлагательной деятельностью. Сегодня, в разгар важных событий как в мире, так и в нашем обществе, как никогда ощущается острая потребность в мастерах слова, кто работает не покладая рук, старается отобразить истину, постоянно расследует и объективно передает происходящее.

Компания Azercell, желая поздравить журналистов со знаменательной датой, а также поддержать их в постоянной необходимости быть «на связи», дарит всем пользователей тарифа MediaCell дополнительный интернет-пакет. Так, в период с 21 июля по 27 июля, около 7000 пользователей тарифа MediaCell, отправив символическую ключевую цифру «1875» на короткий номер «5005», смогут получить в подарок от Azercell мобильный интернет-пакет в объеме 5 GB. Отметим, что 5 GB можно использовать в течение месяца (30 дней) со дня подключения данного пакета.

Более подробная информация касательно активации доступна посредством интернет-страницы: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/metbuat