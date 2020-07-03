Авторы Westworld будут работать над сериалом по Fallout для Amazon

Amazon Studios сообщила, что будет работать над сериалом по серии RPG, действие которой разворачивается в США после атомной войны. Права на разработку телевизионной адаптации получила Kilter Fims, компания Лизы Джой (Lisa Joy) и Джонатана Нолана (Jonathan Nolan), известных по работе над Westworld (Мир Дикого Запада). Проект также продюсируют геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout Тодд Говард (Todd Howard) и глава издательства Bethesda Джеймс Олтман (James Altman)

Пока у сериала нет даты релиза. Когда начнется полноценное производство, также неизвестно.

По словам Нолана и Джой, они большие поклонники серии, и наиграли в Fallout «несчетные часы, которые могли бы провести с родными и друзьями». Было обещано сохранить фирменный черный юмор и атмосферу оригинальных игр.