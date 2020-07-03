03.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVКинематографАвторы Westworld будут работать над сериалом по Fallout для Amazon

Авторы Westworld будут работать над сериалом по Fallout для Amazon

Amazon

Amazon Studios сообщила, что будет работать над сериалом по серии RPG, действие которой разворачивается в США после атомной войны. Права на разработку телевизионной адаптации получила Kilter Fims, компания Лизы Джой (Lisa Joy) и Джонатана Нолана (Jonathan Nolan), известных по работе над Westworld (Мир Дикого Запада). Проект также продюсируют геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout Тодд Говард (Todd Howard) и глава издательства Bethesda Джеймс Олтман (James Altman)

Пока у сериала нет даты релиза. Когда начнется полноценное производство, также неизвестно.

По словам Нолана и Джой, они большие поклонники серии, и наиграли в Fallout «несчетные часы, которые могли бы провести с родными и друзьями». Было обещано сохранить фирменный черный юмор и атмосферу оригинальных игр.

ТЕГИ:
Решение Kaspersky Safe Kids третий год подряд на первом месте: AV-Comparatives протестировала продукты для родительского контроля
Sony сменит название впервые за более чем 60 лет
Новости по теме
Кинематограф
Amazon хочет превратить «Властел
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!