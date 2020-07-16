Автопилот Tesla попал в аварию с машинами полиции и скорой помощи

В начале недели, в окрестностях города Бенсон в американском штате Аризона, произошла тройная авария, виновником которой стала Tesla Model S. По данным полицейских, Model S двигалась на автопилоте.

🚨 Reminder: Please #SlowDown & #MoveOver when you see flashing lights & vehicles stopped on the side of the road! Today, a Tesla rear-ended a patrol vehicle at the scene of an earlier crash on I-10 EB near Benson. Luckily, our sergeant wasn’t in the vehicle & wasn't hurt. (1/2) pic.twitter.com/WZhUQ10StL — Dept. of Public Safety (@Arizona_DPS) July 14, 2020

Электрокар врезался во внедорожник местной полиции, который в свою очередь протаранил автомобиль скорой помощи. Сообщается, в момент столкновения в полицейском автомобиле никого не было. 23-летний водитель Model S получил серьезные травмы и был доставлен в госпиталь. Мужчина находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет. Полиция предполагает, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Это не первый случай, когда система Autopilot создает аварийную ситуацию. Например, в конце июня Tesla Model 3 с включенным автопилотом самопроизвольно разогналась до 127 км/час, врезалась в препятствие и загорелась.