Автопилот Tesla попал в аварию с машинами полиции и скорой помощи

В начале недели, в окрестностях города Бенсон в американском штате Аризона, произошла тройная авария, виновником которой стала Tesla Model S. По данным полицейских, Model S двигалась на автопилоте.

🚨 Reminder: Please #SlowDown & #MoveOver when you see flashing lights & vehicles stopped on the side of the road! Today, a Tesla rear-ended a patrol vehicle at the scene of an earlier crash on I-10 EB near Benson. Luckily, our sergeant wasn’t in the vehicle & wasn't hurt. (1/2) pic.twitter.com/WZhUQ10StL

— Dept. of Public Safety (@Arizona_DPS) July 14, 2020