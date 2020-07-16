16.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиАвтопилот Tesla попал в аварию с машинами полиции и скорой помощи

Автопилот Tesla попал в аварию с машинами полиции и скорой помощи

Tesla

В начале недели, в окрестностях города Бенсон в американском штате Аризона, произошла тройная авария, виновником которой стала Tesla Model S. По данным полицейских, Model S двигалась на автопилоте.

Электрокар врезался во внедорожник местной полиции, который в свою очередь протаранил автомобиль скорой помощи. Сообщается, в момент столкновения в полицейском автомобиле никого не было. 23-летний водитель Model S получил серьезные травмы и был доставлен в госпиталь. Мужчина находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет. Полиция предполагает, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Это не первый случай, когда система Autopilot создает аварийную ситуацию. Например, в конце июня Tesla Model 3 с включенным автопилотом самопроизвольно разогналась до 127 км/час, врезалась в препятствие и загорелась.

ТЕГИ:
Kano PC: планшет на Windows для самостоятельной сборки
HP представила новую партнерскую программу Amplify
Новости по теме
Автомобили
Илон Маск дразнит изображением T
Автомобили
Илон Маск: Tesla близка к выпуск
Автомобили
Xiaomi bu gün yeni avtomobilini
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!