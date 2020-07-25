Аудитория социальных сетей впервые превысила половину населения Земли

We Are Social и Hootsuite опубликовали июльский отчет Digital 2020, в котором говорится, что аудитория социальных сетей впервые преодолела психологическую отметку в половину населения Земли. Ежемесячно социальными сервисами пользуются 51% всего населения Земли — 3,96 млрд. человек.

Это достижение будет выглядеть еще более внушительно, если учесть, что большинство платформ запрещают регистрацию пользователям младше 13 лет. Принимая этот факт во внимание, получится, что социальными сетями пользуется 65% населения.

За год активная глобальная аудитория социальных сетей выросла на 10,5%. Таким образом, каждый день в них регистрируется 1 млн. новых пользователей — по 12 человек в секунду. В целом интернет-аудитория выросла на 8,2% (+346 млн. человек), а уникальных пользователей мобильных телефонов стало больше на 2,4% (+121 млн. человек). Проникновение и гендерный состав аудитории социальных сетей заметно разнятся от региона к региону. Если в Северной Америке ими пользуется 82% населения старше 13 лет, то в Центральной Африке — всего 12%. Женщины составляют 55% аудитории в Северной Америке и только 25% в Южной Азии.

Данные GlobalWebIndex за первый квартал свидетельствуют, что в среднем на пользователя приходится 8,8 аккаунтов на различных платформах, а 99% пользователей в возрасте 16–64 лет использовали социальные сети или мессенджеры в течение месяца, предшествовавшего опросу. На эти цели они ежедневно тратили в среднем 2 часа 22 минуты. 40% аудитории использовали социальные медиа в рабочих целях.

Самой популярной платформой остается Facebook с 2,6 млрд. пользователей в месяц, второе и третье места делят YouTube с WhatsApp (2 млрд). Июльские данные об охвате рекламной аудитории Instagram говорят о рывке, который сервис совершил за последний квартал: эта цифра достигла 1,08 млрд., впервые превысив миллиардный порог. Значительных успехов добился и LinkedIn — здесь количество зарегистрированных пользователей превысило 700 млн. Что касается Twitter, то We Are Social и Hootsuite отмечают «откат» сервиса микроблогов к январским показателям. В то же время аудитория, доступная рекламодателям, сократилась на 20 млн. человек (-90%) в последнем квартале.

Авторы исследования отмечают, что реальные цифры могут отличаться от декларируемых. Так, анализ данных из нескольких источников показал, что уникальная аудитория YouTube гораздо больше цифр Google, которые дают представление о залогиненных пользователях. Аналогичная ситуация с Twitter — компания сообщает о 326 млн. залогинившихся пользователей в течение 30 дней, а данные SimilarWeb свидетельствуют, что Twitter.com посещает в два раза больше человек.

Учитывая, что обычный пользователь присутствует сразу на нескольких платформах, доля уникальной аудитории у них разнится. Самый высокий показатель — у YouTube (5,6% пользователей видеохостинга не используют другие платформы), Facebook (3,4%) и Instagram (1,1%). У остальных этот показатель менее 1%.

На что стоит обратить внимание брендам? Например, на роль социальных сетей в процессе поиска информации о товарах и услугах — они уже на втором месте, уступая только собственно поисковикам. Однако для молодой женской аудитории (возраст 16–24) социальные сети стали основным источником при поиске информации о бренде: 50% у социальных сетей против 46% у поисковиков.

В целом меняется и пользовательское поведение при поиске. Голосовыми запросами и командами пользуется 45% глобальной аудитории в возрасте от 16 до 64 лет. Наибольшей популярностью голос пользуется в Индии (60%). Кроме того, люди оценили возможности распознавания изображений. На своих мобильных устройствах эту технологию использует треть аудитории от 16 до 64 лет, у женщин в возрасте от 16 до 34 лет этот показатель приближается к 40%.