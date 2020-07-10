10.07.2020

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Audi представила концепт электрического кроссовера Q4 Sportsback e-tron

Audi

Компания Audi показала концепт электрического кроссовера Q4 Sportsback e-tron на модульной платформе электрического привода (MEB).

Длина Q4 Sportback e-tron достигает 4,6 м, ширина — 1,9 м, колесная база — 2,77 м.

Audi

Версия Q4 Sportback e-tron на полном приводе с двумя электродвигателями с общей выходной мощностью 225 кВт способна развивать скорость с 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды и имеет ограничение по максимальной скорости на отметке 180 км/ч. Аккумуляторная батарея на 82 кВт·ч обеспечивает запас хода до 450 км по циклу WLTP. Интерьер нового электрокара практически не отличается от Audi Q4 e-tron.

В разработке также находится вариант электрокара с одним мотором и меньшим аккумуляторным блоком.

Audi заявила, что будет стремиться обеспечить стоимость электрического кроссовера Q4 Sportsback ниже 45 тыс. долларов. Ожидается, что автомобиль поступит в серийное производство в следующем году.

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