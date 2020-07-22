ASUS ROG Phone 3: Snapdragon 865+, экран 144 Hz, 16 Gb ОЗУ и аккумулятор 6000 мА·ч

Компания ASUS представила третье поколение игрового смартфона ROG Phone — самый мощный в семействе ROG.

Устройство получило экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма разрешением 2340 x 1080 пикселей с частотой обновления изображения 144 Hz, временем отклика 1 мс. Производитель заверяет, что задержка отклика сенсорного экрана на прикосновения составляет 25 мс. Заявлена глубина цвета 10 бит и поддержка HDR10+. Дисплей имеет сертификаты Low Blue Light (аппаратное снижение ультрафиолетового излучения) и Flicker Reduced (сниженные мерцания) от TÜV Rheinland.

Asus ROG Phone 3 также, как и представленный сегодня смартфон Lenovo Legion Phone Duel, построен на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 865+. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет до 16 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 3.1 — до 512 Gb.

Чтобы добиться еще большей производительности в играх, ASUS улучшила фирменный режим «X», активировать который можно через меню быстрых настроек. Он оптимизирует использование системных ресурсов, чтобы обеспечить максимально возможный плавный геймплей со стабильным интернет-соединением. Дополнительно предусмотрена возможность кастомизировать настройки режима для каждой конкретной игры.

В ROG Phone 3 на задней крышке имеется отверстие для вентиляции и охлаждения внутренних компонентов. Размер радиатора в сравнении с ROG Phone 2 был увеличен в 6 раз. Кроме того, внутри смартфона предусмотрены испарительная камера и графитовая пленка, способствующие лучшему отводу тепла. Для более эффективного охлаждения в комплект поставки входит подключаемый кулер AeroActive Cooler 3. Особенностью обновленного AeroActive Cooler 3 стала встроенная ножка, позволяющая устанавливать смартфон на столе, чтобы играть с помощью геймпада или просто смотреть видео. Кроме того, в кулере имеется 3,5-мм разъем для подключения наушников (в самом ROG Phone 3 его нет).

Основная камера тройная — с главным сенсором Sony IMX686 на 64 Мп (f/1.8), сверхширокоугольный 13 Мп модуль с углом обзора 125° и 5 Мп макромодуль. Разрешение фронтальной камеры составляет 24 Мп.

ROG Phone 3 унаследовал у предшественников разъем для подзарядки на боковой панели и внушительную емкость аккумулятора 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. При этом в специальном приложении PowerMaster настраивается процесс зарядки. По данным ASUS, новинка позволяет беспрерывно играть в PUBG Mobile 9,2 часа, в Asphalt 9 — 9,6 часа, в Call of Duty Mobile — 9,3 часа.

Система управления AirTrigger 3 получила обновленные программируемые ультразвуковые сенсоры и дополнилась датчиком движения. Обновленные сенсоры AirTrigger 3 поддерживают два типа жестов: касание и скольжение. Каждый датчик способен эмулировать две кнопки.

Стоит отметить технологию HyperFusion Network, повышающую силу, стабильность и скорость интернет-соединения. По всему корпусу смартфона расположены четыре микрофона, обеспечивающие высокое качество звучания голоса при общении в чате. За звук отвечают два фронтальных динамика. Используется операционная система Android 10 с новым пользовательским интерфейсом ROG UI. Поддерживаются Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO), Bluetooth 5.1 и NFC. Габариты составляют 171 x 78 x 9,85 мм, вес — 240 гр.

У смартфона есть упрощенная версия — ROG Phone 3 Strix Edition с SoC Snapdragon 865 и меньшим объемом памяти.

Для ROG Phone 3 был разработан набор дополнительных аксессуаров: защитный чехол со светящимся логотипом, док-станция TwinView Dock 3 со вторым экраном с частотой обновления 144 Hz, геймпад ROG Kunai 3, который можно подключить к мобильному устройству или использовать отдельно, а также фиксатор ROG Clip для крепления смартфона на популярные геймпады других брендов.

На европейском рынке версия с 16/512 Gb будет стоить 1099 евро, модификация 12/512 Gb – 999 евро. Упрощенная версия ROG Phone 3 Strix Edition с 8/256 Gb – 799 евро. Смартфон будет доступен в конце июля.